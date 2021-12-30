Komşuların küfür tartışması kanlı bitti

Adana'da bir kişi, apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşu tarafından bacağından vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında oturan Emrah A., iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine A. ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği A.'ı bacağından yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.