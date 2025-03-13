Komşularını öldüren baba ile oğlunun evi yandı

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bu sefer dev gibi bir zam geliyor!

Yargıdaki skandal iddiaların başrolündeki kadın hakim sessizliğini bozdu

En çok ve en az konutun satıldığı illerimiz belli oldu

Erdoğan mı, İmamoğlu mu anketinde hangi partinin seçmeni hangi adaya oy veriyor ?

Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas Torreira ''yeni sevgilisi'' ile ilk kez yan yana...

Temmuz ayında tutuklanmıştı, Mart ayında Emniyet'i ziyarete gitti

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak!

Türkiye'nin son ''kabadayı''sı cezaevinde hayatını kaybetti

AK Partili Metiner'den canlı yayında tepki çeken ifade: Atatürk - Öcalan kıyası büyük tepki çekti!

Müge Anlı ''kızınızı buldum'' dedi, kayıp kız çocuğu babasını tacizle suçladı!

Mide bulandıran gıda rezaletinde kasaptan skandal savunma: ''Suriyelilere toptan satıyoruz''

Boş arazide sır olay: 1 kişi ölü, 3 kişi baygın halde bulundu!

Vakıfbank Fenerbahçe'yi ''altın set'' ile yıktı, adını yarı finale yazdırdı

Ne kadar siyah ya da koyu renkte kedi varsa hepsi bir bir kayboldu!

''Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...''

Cumhurbaşkanlığı'nın iftar sofralarının maliyeti dudak uçuklattı

Tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklerin nerede yakalandığına inanamayacaksınız!

Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi

Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı!

İstanbul'da yıkılan binanın enkazında 8 asırlık bir mezar bulundu