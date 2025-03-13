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Komşularını öldüren baba ile oğlunun evi yandı

Komşularını öldüren baba ile oğlunun evi yandı
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Sakarya'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evin, geçtiğimiz günlerde komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

Yangın, 23.00 sıralarında Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'taki evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları F.T.'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş.'nin yaşadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı. (DHA)

 

DHA

Etiketler yangın ev yangını cinayet komşularını öldürmüşlerdi komşu katili
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