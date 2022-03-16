Komşusunu 7 parçaya böldü! Yasak aşk vahşetinde pes dedirten savunma!

İstanbul'da eşi Nubar A. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Süleyman A.'yı öldürüp 7 parçaya ayıran Alpaslan A. ile 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. 18 yıla kadar hapsi istenen sanığın savunması ise pes dedirtti.

Büyükçekmece'de eşi Nubar A.'la bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman A.'yı öldürüp, cesedini 7 parçaya ayırdıktan sonra yol kenarına atan sanık Alpaslan A. ile cinayete yardım ettiği iddia edilen Nubar A. ve delilleri gizledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İmran B. ve Ömer Faruk Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Nubar A. hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık Alpaslan A. SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Nubar’ın sanık Alpaslan ile birlikte asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini aktardı. Sanık Alpaslan’ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini aktaran cumhuriyet savcısı, Alpaslan’ın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Nubar A.’ın ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada İmran B. ve Ömer Faruk Ç.'nin ise ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.



"Kasten yapılan bir şey yoktur"

Söz verilen Alpaslan A. “Söyleyecek bir şeyim yok. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bu şahıs evime girdi. Neden evime giriyor?” dedi. Sanık Nubar A. ise “Kasten yapılan bir şey yoktur. Olay anlık gelişti” şeklinde savunma yaptı. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman A.'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Alpaslan A.'nın eşi Nubar A.’ya maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanık Alpaslan’ın maktulün direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edilmişti.

Yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia etti

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği A.'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Alpaslan A.'nın ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar A.'nın ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar İmran B. ve Ömer Faruk Ç.'nin ise ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İHA