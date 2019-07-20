Komşusunun montajlı fotoğraflarını mahalleye dağıttı

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Ayla Ç., Beşiktaş'ta Mete Ö.'nün alt katında oturuyordu. İddiaya göre evde topuklu ayakkabıyla yürüyen Ayla Hanım'ın bu hareketleri komşusunun tepkisini çekti. Gürültüden şikayet eden yaşlı adam uyarılarından sonuç alamayınca çok ilginç bir yol seçti ve komşusunun fotoğrafını çıplak kadınlarla montaj yaparak mahallede dağıttı!

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi. Ayla Ç.'nin şikayeti üzerine Mete Ö. tutuklandı. Mete Ö., ifadesinde pişman olduğunu belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" dedi. Mete Ö. hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip, yaymak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.