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Kömür yüklü TIR devrildi, yol kapandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kömür tozu yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle Savaştepe-Balıkesir karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Savaştepe’de, Balıkesir yönüne giden Harullah B. (35) yönetimindeki kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR’ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler balıkesir kömür yüklü tır kaza savaştepe
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