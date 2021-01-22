Kömürün başkentinde donarak hayatını kaybetti!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan Yaşar Sevimci'nin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi. Olay ilçeye bağlı Ormanlı Beldesi A. Sofular Köyü’nde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Yaşar Sevimci’den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevimci’nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Ambulansla Ormanlı Belediyesi Cenaze aracına nakledilen Sevimci’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sevimci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İNŞAAT-İŞ SENDİKASI TWİTTER'DAN DUYURDU

İnşaat-İş Sendikası, Sevimci'nin hayatını kaybetmesini Twitter'dan duyurdu.

İnşaat-İş Sendikası, yaptığı açıklamada, "Kömür Karası Gibi Bir Gün Daha...

Kömürün başkenti, her gün yüzbinlerce ton kömürün çıkartıldığı Zonguldak’ta, tek başına yaşayan bir çocuk babası 47 yaşındaki Yaşar Sevimci, soba yanmadığı için donarak öldü." ifadelerini kullandı.