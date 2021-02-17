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  4. 17 Şubat 2021 18:40

Kontrolden çıkan TIR manavın önünde bekleyenlere çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR manav önünde bekleyen vatandaşlara çarptı. Olayla ilgili 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kontrolden çıkan TIR manavın önünde bekleyenlere çarptı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın, manav önünde bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 31 AFF 454 plakalı tır, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manava girdi.

Karayolu kapatıldı

Kazada, manav önünde bulunan F.S, M.B. ve M.B. ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolu, tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapatıldı.

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