''Konum at geliyorum'' dedi, kurşunlar havada uçuştu!

Antalya Aksu’da Ö.A. adlı şahıs, kız arkadaşı ile görüştüğü iddiasıyla S.P.'nin iş yerine kurşun yağdırdı. Pompalı tüfekle karşılık veren S.P., Ö.A.'yı kasağından yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19025 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ö.A. (29), kız arkadaşı T. ile görüştüğünden şüphelendiği S.P. (33) ile telefonda tartıştı. Öfkesine hakim olamayan Ö. A., konumunu istediği S.P.’nin Fatih Mahallesi’ndeki iş yerine gitti. Aracından iner inmez yanında getirdiği tabancayla rastgele ateş açmaya başlayan Ö. A.’ya, S. P. pompalı tüfekle karşılık verdi.

Çatışma çıktı

Tüfekten çıkan saçmaların kasığına isabet etmesi sonucu Ö.A. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli S.P. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısa sürede yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları inceleme ve çalışmalarla şüpheli S. P.'yi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

S. P., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edildi. S. P.'nin ifadesinde, “Beni telefonla aradı. Konum at geliyorum' dedi. Ben de kendisine konum attım. Buraya gelir gelmez de ateş etmeye başladı. Sonrasında ise olaylar yaşandı" dediği öğrenildi.

