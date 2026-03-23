  4. ''Konum at geliyorum'' dedi, kurşunlar havada uçuştu!

Antalya Aksu’da Ö.A. adlı şahıs, kız arkadaşı ile görüştüğü iddiasıyla S.P.'nin iş yerine kurşun yağdırdı. Pompalı tüfekle karşılık veren S.P., Ö.A.'yı kasağından yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19025 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ö.A. (29), kız arkadaşı T. ile görüştüğünden şüphelendiği S.P. (33) ile telefonda tartıştı. Öfkesine hakim olamayan Ö. A., konumunu istediği S.P.’nin Fatih Mahallesi’ndeki iş yerine gitti. Aracından iner inmez yanında getirdiği tabancayla rastgele ateş açmaya başlayan Ö. A.’ya, S. P. pompalı tüfekle karşılık verdi.

Çatışma çıktı

Tüfekten çıkan saçmaların kasığına isabet etmesi sonucu Ö.A. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli S.P. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısa sürede yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları inceleme ve çalışmalarla şüpheli S. P.'yi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

S. P., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edildi. S. P.'nin ifadesinde, “Beni telefonla aradı. Konum at geliyorum' dedi. Ben de kendisine konum attım. Buraya gelir gelmez de ateş etmeye başladı. Sonrasında ise olaylar yaşandı" dediği öğrenildi.

 

DHA

Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Etiketler antalya aksu kız meselesi kavga
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı