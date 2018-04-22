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  4. 22 Nisan 2018 10:29

Konuşmak için yanlarına gittiği arkadaşlarını vurdu

Konya’da arkadaşlarıyla konuşmak için buluşan bir kişi, tartıştığı 2’si kadın 3 kişiyi yanında getirdiği tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan üç kişiden biri hayatını kaybetti.

Konuşmak için yanlarına gittiği arkadaşlarını vurdu
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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Büyükşehir Stadyumu otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi A. arkadaşları Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar T. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple telefonda tartıştı. Dört arkadaş aralarındaki sorunu çözmek için buluşarak otomobil içerisinde alkol alıp konuşmaya başladı.

Sohbet sırasında tekrar başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi A. yanında getirdiği tabanca ile Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sevgi A, Ceylan P. ve Yaşar T. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipler olayın ardından otoparktaki araçta inceleme yaparken, olayda kullanılan tabanca otomobilin üzerine atılmış vaziyette bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




İHA

konya , otomobil
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