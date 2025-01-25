Konya'da 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Enkazdan çalışmalar sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı...

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Türkiye'yi uyutmayan felakette binanın çöktüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı... İHA