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  4. Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü: Savunması pes dedirtti!

Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü: Savunması pes dedirtti!

Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü: Savunması pes dedirtti!
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Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, müebbet hapis talep etti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Ö, maktul Güler Gül'ün annesi Naringül Renkliışık ve taraf avukatları katıldı.​​​​​​​

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa "kasten adam öldürmekten" müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Serdar Ö, hakkındaki iddiaları reddederek, "Eğer planlı yapsaydım önce kayınvalidemi öldürürdüm. Olay yerine eşimi öldürme amaçlı gitmedim." dedi.

Mahkeme Başkanı, savunma avukatının olayda "haksız tahrik hükümleri" olduğu şeklindeki iddialarını ispat için mahkeme heyetinden istediği ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

Etiketler konya duruşma Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi
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