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Konya'da dehşet: Ablasını darbedip öldürdü

Konya'da dehşet: Ablasını darbedip öldürdü
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Konya'da ablasını darbettikten sonra bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesine bağlı Kundullu Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta M.A. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası S.A.'yı (27) önce taşla başına vurup yaraladı, ardından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan zanlı M.A. Ilgın ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler konya darp anne dehşet
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