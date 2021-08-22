Konya'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.
Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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