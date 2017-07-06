Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Temmuz 2017 09:42

Konya'da feci kaza: 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü.

Konya'da feci kaza: 3 ölü
A+ A-

Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K. yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.

AA

trafik kazası , konya