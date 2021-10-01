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Konya'da feci kaza: 8 yaralı

Konya'da feci kaza: 8 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Beyşehir-Isparta kara yolu Hüyük-Budak Mahallesi yol ayrımında, İsmail Y. (50) idaresindeki hafif ticari araç ile Durmuş A. (33) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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8 YARALI
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ayşe Y. (20), Fatih A. (43) ve otomobildeki Ayşe A. (32), Gülsena A. (5), Ervanur A. (9) ile Gülizar Ö. (71) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler kaza konya
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