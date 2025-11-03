Konya'da ''intikam'' cinayeti: Komşusunu 5 kurşunla öldürdü

  1. Anasayfa
Konya'nın Karapınar ilçesinde G.T., komşusu H.G.'yi sabah namazına giderken tabancayla öldürdü. G.T.'nin, komşusunu 5 ay önce kazada hayatını kaybeden oğlu İ.T.'nin (11) ölümünden sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına gitmek için bisikletiyle evinden çıkan H.G. (72), komşusu G.T. tarafından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri H.G.'nin öldüğünü belirledi. G.T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

5 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybeden H.G.'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada; mayıs ayında H.G.'nin, komşusu G.T.'nin oğlu İ.T. ile kendi oğlunu da yanına alarak tarlaya götürdüğü, burada çocukların aniden yola çıktığı, H.Y. idaresindeki aracın İ.T.'ye çarpıp ölümüne neden olduğu, G.T.'nin de oğlunun ölümünden komşusu H.G.’yi sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

