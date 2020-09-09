Konya'da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'daki kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakını Acıkuyu mevkiinde meydana geldi.

Fetih Güneş yönetimindeki otomobil, Osman Kerik'in kullandığı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Dorsenin altına girip, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Güneş öldü, yanındaki Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş ile Melek Özalp yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fetih Güneş'in cansız bedeni ile yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.