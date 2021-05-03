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Konya'da patlama!

Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı, doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması üzerine kısa sürede söndürüldü.

Etiketler konya patlama restoran
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