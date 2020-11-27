  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Kasım 2020 21:15

Konya'da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
A+ A-

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Güçlüler Sokak'ta bulunan oto tamir ve yıkama işletmesine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

korona , vaka , koronavirüs , vaka sayısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM