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  4. 17 Temmuz 2020 15:26

Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçip taksi ile çarpışması sonucunda 46 yaşındaki Nihat Erdem hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Konya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Selçuk Erdem yönetiminde 70 BB 629 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Ahmet Baybağ yönetimindeki 42 TT 831 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Erdem, yanında bulunan Nihat Erdem, Emine Erdem ve Nida Erdem ile taksi şoförü Ahmet Baybağ ve müşterisi Somali uyruklu Abdırrazzak Ahmet Ali yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan Nihat Erdem, sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 
Çevrede toplanan kalabalık ise koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı edip, kaza yerini izledi

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