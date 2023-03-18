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Konya'da vahşet! Çöplükte bebek cesedi bulundu

Konya'da vahşet! Çöplükte bebek cesedi bulundu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış, kız bebek cesedi bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı.

Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı.

Bebeğin kim tarafından atıldığını belirlemeye çalışıyor. 

DHA

Etiketler konya seydişehir bebek cesedi poşet çöplük
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