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Konya'da yol kenarında ceset bulundu: Olayla ilgili inceleme sürüyor

Konya'da yol kenarında ceset bulundu: Olayla ilgili inceleme sürüyor
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Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konya'da yol kenarında ceset bulundu: Olayla ilgili inceleme sürüyor - Resim : 1

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da yol kenarında ceset bulundu: Olayla ilgili inceleme sürüyor - Resim : 2

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Ç. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

Etiketler konya Konya yolda ceset konya emniyeti Konya polis kulu Konya Kulu
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