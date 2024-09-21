Konya'da yol kenarında ceset bulundu: Olayla ilgili inceleme sürüyor

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Ç. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. İHA