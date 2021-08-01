Konya'daki katliamda gözaltı sayısı yükseldi

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Konya’da 7 kişinin öldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.

AA