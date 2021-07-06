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Köpeğe tecavüz eden sapığa ödül gibi ceza

Köpeğe tecavüz eden sapığa ödül gibi ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Mide bulandıran olayın ardından gözaltına alınan sapık, 1033 lira para cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan mide bulandıran olay gündeme bomba gibi düştü. A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KÖPEĞE TECAVÜZE 1033 LİRA CEZA
Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakılırken, zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
A.D. isimli sapığın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki çekerken, yaşanan olay hayvan hakları derneklerini de ayağa kaldırdı.

Etiketler köpeğe tecavüz aydın efeler
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