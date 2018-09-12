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  4. 12 Eylül 2018 16:58

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı !

İstanbul Halıcıoğlu'nda olduğu iddia edilen bir kişinin sokakta köpeğe tecavüz ederken görüntüleri paylaşıldı.

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı !
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İstanbul Halıcıoğlu'nda kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken görüntüleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
 
Hayvanlara yönelik cinsel istismar haberlerinden bir yenisi İstanbul'dan geldi. İstanbul Halıcıoğlu'nda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir kişi, sokakta köpeğe tecavüz ederken amatör kamera tarafından kaydediliyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay büyük yankı uyandırdı. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar olayın dün gerçekleştiğini ifade ediyor.

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