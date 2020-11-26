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  4. 26 Kasım 2020 15:16

Köpeği katleden caniden şoke eden savunma

Hatay'da otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla öldüren şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, ''Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim'' dediği öğrenildi.

Köpeği katleden caniden şoke eden savunma
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Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde dün otomobiliyle ilerleyen kişi, yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekiler tarafından tedavi için hayvan barınağına götürülen köpek, telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"BENİM KÖPEĞİM DE SAHİPSİZ BİR KÖPEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.P. (35) olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla kısa sürede gözaltına alınan A.P.'ye bin 902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. A.P.'nin ifadesinde, “Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

DHA

köpek , hatay
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