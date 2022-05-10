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Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Manisa’da bir sürücü sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir sürücünün köpeği sepetli motosikletin arkasına bağlayıp eziyet ederek zorla götürdüğü ihbarı üzerine hareket geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önce şüpheli motosikleti sonra şüpheli sürücüyü tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheli D.K.yı (50) yakalayıp gözaltına aldı.

Motosikletin arkasına bağlanarak eziyet edilen köpek ise jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Köpek, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Şüpheli D.K. hakkında ise hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

 

Etiketler motosiklet sürücü köpek hayvan
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