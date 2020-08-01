Köpeğin saldırısından kurtulmak isterken öldü!

Edinilen bilgiye göre, Emrah Yıldırım (33) arkadaşları ile birlikte İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde deniz kenarına gitti.

KÖPEK SALDIRISINA DENİZDE DE DEVAM ETTİ

İddiaya göre, arkadaşına ait rottweiler cinci köpeğin saldırısına uğrayan Emrah Yıldırım, hayvandan kurtulmak için denize kaçtı. Köpeğin saldırısı denizde de devam etti. Köpekten kurtulmaya çalışan Yıldırım denizde akıntıya kapılarak kayboldu.

DALGIÇ POLİSLER TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılan Yıldırım, 112 acil servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VÜCUDUNDAN DİŞ VE TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Vücudunun çeşitli bölgelerinde köpeğin diş izleri ve tırnak yaraları olduğu tespit edilen Emrah Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.