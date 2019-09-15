  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Eylül 2019 11:16

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı !

Samsun’da, annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genç. yoldan geçen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Kavganın sebebinin "Niye bakıyorsun ?" olduğu ortaya çıktı.

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşamüzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.’ye “Niye bakıyorsun?" dedi ve genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E. 3 bıçak darbesiyle yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan zanlıyı olay yerinde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Burak E. ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
köpek , samsun , dehşet , bıçaklı saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM