  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Köpekleri kovalardan vurulan genç hayatını kaybetti

Köpekleri kovalardan vurulan genç hayatını kaybetti

Köpekleri kovalardan vurulan genç hayatını kaybetti
Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde köpekleri kovalayan 21 yaşındaki genç, tabancayla vurularak öldürüldü. Gencin yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan T. ve 4 arkadaşı evde otururken sokaktan köpek sesleri geldi. Arkadaş grubu, köpekleri kovalamak için dışarı çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ramazan T.’nin boynuna isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan T., hayatını kaybetti.

Polis, Ramazan T.’nin yanındaki 4 arkadaşını gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler mersin tarsus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye azar!
Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten ürküten uyarı: Sıradaki pandemi acımasız olacak
Futbola bir kart daha geldi! Beyaz kart ne anlama geliyor ?
Yaşlı, engelli, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri belli oldu
13 yaşında öz babasının tecavüzüne uğradı
''Annem karne hediyesi et aldı'' haberine soruşturma
Bilim insanlarından korkutan iddia: Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor
Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
''Ayakkabı yalama'' teklifi AK Parti'yi karıştırdı
Sinan Ateş'in eşi ''isterse kıyamet kopsun'' deyip paylaştı