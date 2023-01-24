Köpekleri kovalardan vurulan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde köpekleri kovalayan 21 yaşındaki genç, tabancayla vurularak öldürüldü. Gencin yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan T. ve 4 arkadaşı evde otururken sokaktan köpek sesleri geldi. Arkadaş grubu, köpekleri kovalamak için dışarı çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ramazan T.’nin boynuna isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan T., hayatını kaybetti.

Polis, Ramazan T.’nin yanındaki 4 arkadaşını gözaltına aldı.

DHA