Köpeklerini sıpaya saldırtan priskopat gözaltında

Ankara’da köpeklerini sıpalara saldırtan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Haymana’da yaklaşık iki ay önce gerçekleşen olayda B.K., yolda yürürken bir eşek ile yavrusunu fark etti ve yanında bulunan, kendisine ait iki çoban köpeğini, eşeğin yavrusuna saldırttı. Köpekler sıpayı yere düşürürken B.K., bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, TikTok isimli sosyal medyada paylaştı.

Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Boğazkaya Mahallesi’nde gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. B.K. sosyal medyadaki tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, saldırıya ilişkin “Sıpaya saldıran ve öldüren köpeklerin sahibi tutuklanmak istemi ile hakim karşısına çıkartıldı. İki ay önce şikayetçi olmayan sahibi yaşlı ve çaresiz. Yasada hapis cezası olmadan vahşet durmaz” dedi.

Ankara Valiliği ise olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, “3 Mayıs 2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.’nin kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlarına sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.