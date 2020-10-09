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  4. 09 Ekim 2020 21:39

Köpekten kaçarken feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde havlayan köpekten korkup kaçan 13 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak can verdi.

Köpekten kaçarken feci şekilde can verdi
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Kaza, öğleden sonra Kaynarca ilçesi Küçükkaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıköy Mahallesi'ndeki evine gitmek için yol kenarında yürüyen Yusuf Cihan, kendisine doğru koşarak havlayan köpekten korkup yola çıktı. Bu sırada Yusuf'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilindeki bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

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