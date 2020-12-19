Köprüde yangın paniği! Lüks otomobil alev aldı

Olay, saat 12.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara’dan Edirne istikametinde meydana geldi. 35 APF 899 plakalı BMW markalı lüks otomobil sürücüsü Melih Şengüler, köprüde polisin denetim yaptığı sırada aracından koku çıktığını fark etti. Otomobilin yanacağını fark eden Şengüler hemen yolun yan tarafına park etti. Otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken köprüde görevli polis memurları da araçta çıkan yangına müdahale etti. Lüks otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobil sürücüsünün sokağa çıkmak için izin belgesinin olduğu öğrenildi.



Lüks otomobil sürücüsü Melih Şengüler, "denetim için beklerken araçtan koku çıktığını fark ettim. Aracı hemen sağa çektim. Sağ olsun polisler yardımcı oldu" dedi.



