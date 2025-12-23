  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı

Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı

Güncelleme:

Balıkesir'de cenazelerin karışması üzerine, yanlış cenaze 150 kilometre uzağa gönderildi.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat eden 85 yaşındaki merhumu cenaze işlemleri için almak isteyen aile hayatının şokunu yaşadı.

Ölen babasını bir türlü bulamayan Ö.A., Balıkesir'de gömmek istedikleri babasının 150 kilometre uzakta olan Gönen ilçesinin Sarıköy Mahallesi'ne gönderildiğini, Gönen'e gitmesi gereken cenazenin ise kendilerine verildiğini iddia etti. Yaşanan karışıklığın ortaya çıkması ile cenazeler tekrar doğru adreslere gönderilse de öğle namazına kalkması planlanan cenazeler ikindiye zor yetişti.

Edremit eski SSK Hastanesi Müdürü N.E. 85 yaşında Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Acılı aile, cenazelerini pazartesi günü defnetmek istediklerini söyleyerek morga kaldırılmasını talep etti.

Pazartesi günü hastaneye gelen aile hayatının şokunu yaşadı. Morgda 'N.E.' adı ile cenaze bulamayan görevliler elde kalan tek erkek cenazeyi aileye gösterince skandal da ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan merhum N.E.'in kızı Ö.A., "Bu karışıklığın nasıl olduğu ile ilgili hiç bir fikrim yok. Cenazeyi teslim almak için eşim sabah hastaneye gidiyor. Cenazelere bakmışlar, sonra beni aradı 'babamı bulamıyoruz' dedi. 'Babam nerede' dedim, 'sen biliyor musun nereye konulduğunu' diye bana sordu. Apar topar hastaneye gittim. Babam yok" dedi.
Zağnos Paşa Camii'nde yaşananları aktarmaya devam eden Ö.A., "Cenaze sabah Edremit'e gitti dediler sonra akşam Gönen'e gönderildiği anlaşıldı. Gönen'e giden cenaze babam mı o da belli değil. Orada gömülmüş de olabilirdi. Kısacası, Gönen'e gitmesi gereken cenaze Balıkesir'de morgda olduğu için onunla karıştığını düşünüyorlar. Babam iri yarı bir adam, diğer rahmetli ise babama göre daha ufak tefek birisi. Ben zaten olayı yaşayınca Sağlık Bakanlığı hattı 184'ü arayarak şikayetçi de oldum. Sonuçta bizim cenaze akşamdan Gönen'e gönderilmiş, bugün de Gönen'e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen'den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah'tan babam çıktı ve defnedilmemiş. 'Biz cenazeyi açtık gösterdik, onlar da tamam deyip aldılar' diye bize açıklama yaptılar. İnsan acısıyla bir an karıştırabilir, hiç kaydınız yok mu? Yazılarına, isimlerine bakmadınız mı? Nasıl böyle bir karışıklık oluyor anlamadım" dedi.

Yaşanan karışıklığın ardından merhum N.E., ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile Balıkesir'de defnedildi.

Öte yandan, karışıklığın yaşandığı diğer cenaze ise Gönen'in Sarıköy Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazı ile merhum da ilçe mezarlığına defnedildi.

İHA

text-ad
Etiketler Cenaze cenazeler karıştı hastane merhum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon
Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı