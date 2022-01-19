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Korku dolu anlar: Üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü

Korku dolu anlar: Üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü

Bolu’da, üniversite kampüsü içinde bulunan yurdun çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 2 öğrenci ölümden döndü.

Bolu’da, üniversite kampüsü içinde bulunan yurdun çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 2 öğrenci ölümden döndü. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören ve BAİBÜ Gölköy kampüs İzzet Baysal yurdunda kalan iki öğrenci yurt binasında çıktıkları sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin geldiğini son anda fark eden 2 öğrenci kaçmak istedikleri sırada düşen karlardan bir kısmının altında kaldı.
Olay sonrası büyük şok yaşayan ve yara almadan kurtulan 2 öğrenci hızla yurt binasının bulunduğu alandan ayrıldı.

Etiketler bolu kar öğrenci
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