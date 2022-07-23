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Korkulan oldu! Gizemli zehirlenmede ilk ölüm!

Korkulan oldu! Gizemli zehirlenmede ilk ölüm!

Bolu'da onlarca kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasıyla ortaya çıkan "zehirlenme" vakalarında korkulan oldu ve ilk ölüm gerçekleşti.

Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden E.Y., ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. E.Y., vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı. 

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112’ye ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor. 

Etiketler zehirlenme bolu su ishal kusma
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