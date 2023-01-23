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Korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
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Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, babasını pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U'nun da babası Musa U. ile arası bozuldu.

Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U.’nun evine gece saatlerinde gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Polis eve girdiği sırada Musa U’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

Etiketler mersin cinayet babasını öldürdü
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