Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı: Mahkemede kan donduran sözler

Konya'da, 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati K.'yi (46) ilaçla uyutup, iple boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdükleri ortaya çıkan tutuklu 3 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Çumra ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan Necati K.'in annesi Ayşe K., 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek, oğlu ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda, K.'in izine rastlanamadı. Aradan geçen 15 yıldan sonra Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp K. ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Oluşturulan özel ekip, Necati K.'in ikinci evliliği olan Sebahat B. ile 2004 yılının Aralık ayında hayatını birleştirdiğini, 10 ay sonra B.'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi.

K.'in kaybolmadan 12 gün önce de B.'nin boşanma davası açtığı ve geçen süreçte de boşandıkları saptandı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan B.'nin, K.'i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati K.'in ortadan kaybolduğu dönemde Sebahat B.'nin sık sık kardeşi Mustafa Y. ve akrabası Kadir B. ile görüştüğünü saptadı. Sebahat B., kardeşi Mustafa Y., akrabası Kadir B. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin B. (31) şüphe üzerine 2020 yılının ocak ayında gözaltına alındı.

CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ

Şüphelilerden Kadir B., Necati K.'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Kadir B. ile birlikte bölgeye gitti. B., yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda K.'i öldürüp, gömdükleri yeri gösterdi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, cesedi çuval içine konmuş olan K.'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLER

Kadir B., ifadesinde, Necati K.'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak, öldürdüklerini daha sonra çuval içine koyduklarını ve kamyonetle dağlık alana götürüp, gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan B., cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek, kontrol ettiğini anlattı.



EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTMUŞ

Yapılan sorgulamasında, o dönem diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat B. de ifadesinde olay günü, ayrı yaşadıkları için eşi Necati K. ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten B., ''Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu'' dedi.

Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Y. ile akrabası Kadir B.'ı çağırdığını belirten B., ''Onlar da Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük'' diye konuştu.

HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR

Sebahat B., olaydan 1 gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, ''Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" dedi.

PARMAĞINDAN 'SEBAHAT' YAZILI YÜZÜK ÇIKTI

Öldürülüp, cesedi çuvala konan Necati K.'in tespit edilen kemikleri arasında, parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. K.'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Necati K., Çumra ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.

"KARDEŞİM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sebahat B., Kadir B. ve Mustafa Y., tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sebahat B. savunmasında, eski eşi Necati K.'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. B., "Olayla ilgili bir ilgim yok, ben suçsuzum. Olayı Kadir B. yapmıştır. Ben sorduğumda da kazayla olduğunu söylemiştir. Şu an da suçu kardeşim Mustafa Y. ve benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Beraatimi istiyorum." dedi.

"BASKI ALTINDA İFADE VERDİM"

Tutuklu sanık Mustafa Y., "Daha önceki ifadelerimi verirken baskı altındaydım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum olayla ilgim yok." dedi.

Kadir B. ise "Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisini tanımam, hiçbir husumetim, düşmanlığım da yoktur. Olaydan önce birileri benim annemi ve kardeşimi öldürmüştü. Ben çocuklarımı düşünerek onlara bile bir şey yapmamışken Necati K.'i, tanımadığım birini neden öldüreyim? Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için onlarla beraber oldum. Daha sonra da beni tehdit ettiler. Bu nedenle ihbarda bulunamadım." diye konuştu.

HER BİRİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜHEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Sebahat B.'ye, 'eşi tasarlayarak öldürme' suçundan; diğer sanıklar Mustafa Y. ve Kadir B.'a da 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.