Korkunç cinayetin sırrı 15 sene sonra çözüldü

15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Tanık A.Y., cinayetin sebebini açıkladı.

İzmir’de oto alım satım işi ile uğraşan Orhan K. (39), 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli’de yaşayan ailesi kendisine ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin her yerde aradığı Orhan K.’ın izine ulaşılamayınca dosya rafa kaldırıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan K. dosyasını raftan indirdi.

Orhan K.’ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40’ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan K.’ın, ortağı Serkan O. (45), personelleri Mehmet Y. (48) ve Yakup A. (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Serkan O.’un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Y. Denizli’de, Yakup A. ise İzmir’de operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Tasarlayarak öldürme” suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup A. ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Serkan O. ve Mehmet Y. ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Ramazan isimli bir tefecinin yanında çalışırken sanıkları ve ölen Orhan K.’ı tanıdığını söyleyen tanık A.Y., cezaevinde olduğu sırada Serkan O.’un yan koğuşuna geldiğini ve eşyalarını yerleştirirken bir gazetenin dikkatini çektiğini ifade ederek,

“Gazeteden Orhan’ın öldürüldüğünü öğrendim. Orhan’ın kaybolduğunu biliyordum ama öldürüldüğünü bilmiyordum. Didim’de veya başka bir yerde sahilde bir arsa varmış. Ben tefecinin yanında çalıştığım için Orhan yanıma geldi. ‘Arsayı ipotek verelim, tefeci bana para versin’ dedi. Serkan’ın, Orhan’ın ve benim ortak tanıdığımız M.S. ve T.S. adlı kişiler vardı. Orhan, M.S. ve T.S.’nin yanına gitmiş. Arsa mevzusunu açınca M.S. parasını verip Orhan’dan arsayı satın almış. Orhan, durumu düzelince arsayı M.S.’den geri almak istedi. Bu sebeple M.S. ile Orhan arasında sürtüşme çıktı. Orhan’ı M.S. ile Serkan tanıştırmıştı. Orhan ile M.S. arasında sürtüşme çıkınca Serkan, Orhan ile M.S. arasında kaldı. O sıralarda Orhan ortalıktan kayboldu. Ben Orhan’ın söz konusu arsa için öldüğünü düşünüyorum” dedi.

“SAHTE KİMLİKLE HASTANEDE DOĞUM YAPILMIŞ”

Mehmet Y.’in bir kızı olduğunu ancak bu kızın Mehmet Y. ve eşinden dünyaya gelmediğini söyleyen tanık A.Y., “Bu kız M.S.’nin ‘Zehra’ adlı kadından olan kızıdır. M.S. bu kızı para karşılığında ya da bir araba karşılığında Mehmet Y.’e sattı. Ben Zehra’nın hamile olduğunu, çocuğu aldırdığını ve doğurmadığını biliyordum. Oysaki çocuk İzmir Yeşilyurt Hastanesinde doğmuş. Sahte kimlikle hastanede doğum yapılmış. O kızı Mehmet Y. ile eşi almışlar. Orhan tehlikeli bir adamdı. Orhan’ı M.S. ile tanıştıran ise Serkan O.’dur. Mehmet Y.’in hep susmasının nedeni M.S.’nin Zehra’dan olan kızını Mehmet Y.’e vermesidir. Bu işin cefasını Serkan O., Mehmet Y. ve Yakup A. çekmiştir. Kaymağını ise M.S. yemiştir. Serkan O.’un o gün kiminle görüştüğü telefon kayıtlarıyla ortaya çıkartılırsa her şey aydınlanır” diye konuştu.

“ORHAN’I M.S. ÖLDÜRTTÜ”

M.S.’nin Orhan K.’ı öldürülmesi için Serkan O.’u azmettirdiğini savunan tanık A.Y., “Serkan’dan öğrendiğim kadarıyla Yakup A. o gün hasbelkader arabada bulunmuş” dedi.

Tutuklu sanıklardan Yakup A.’in avukatı Tuğrul Gündüz ise diğer sanıkların taktik ifadeler verdiğini savunarak, “Sanıklar birbirleriyle çelişen ifadeler vermişlerdir. Müdafiisi olduğumuz sanık dava konusu olaya katılmış olsa bunu açıkça söylerdi. Yargılama neticesinde müdafiisi olduğumuz sanığın beraatine karar verileceğini düşünüyoruz” diyerek Yakup A.’in tahliyesine karar verilmesini istedi.

“BİLDİKLERİMİ SAKLADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

İşlemediği bir suçtan 11 aydır tutuklu olduğunu söyleyen sanık Yakup A., “Bildiklerimi sakladığım için pişmanım. Tahliyemi isterim” dedi. Tahliyesini isteyen diğer sanık Serkan O. ise “Son yasal değişikle getirilen somut delil koşulu, dava konusu olayda gerçekleşmemiştir. Celse arasında gönderdiğim dilekçe kapsamını tekrar ederim. Başka suçtan hükümlüyüm. Tahliye edilirsem kişisel gelişim kurslarına katılacağım” diye konuştu. Orhan K. cinayetine katılmadığını savunan sanık Mehmet Y. de “Bildiklerimi bugüne kadar sakladığım için vicdanen rahatsızım. Ancak dava konusu suça katılmadım. Tahliyemi isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.