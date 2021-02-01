Korkunç detay! Cesedi yakmak için ormanı ateşe vermiş!

Olay, geçen yıl 28 Eylül tarihinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile Hakan B., bir mekanda karşılaştı. Tartışan ikili, otomobille ormanlık alana gitti. Hakan B., burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla yaralayıp, boğarak öldürdü. B., sonrasında cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, vücudunda kısmen yanıklar oluşan CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli Özel Harekat Polisi Hakan B.'yı evinde gözaltına aldı. Hakan B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Antalya Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamenin hukuki nitelendirme ve değerlendirme kısmında, şüpheli ve maktulün olay tarihinde bir eğlence merkezinde karşılaştıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Şüpheli maktulü darbedip, iteleyerek zorla aracına bindirerek ormanlık alana götürmüştür. Burada maktulü darbetmeye başladığı ve ardından tabanca ile maktule bir kez ateş etmiştir. Ancak kurşun öldürücü mahiyette değildir. Şüphelinin Özel Harekat Polisi olması, yakın dövüş sanatını bilen birisi olması sebebiyle maktulü darbederken boyun bölgesine bası uygulamak sureti ile boğmuştur. Bilahare olay yerine tekrar giderek cesedi ortadan kaldırmak için ormanlık alanı ateşe vermiştir. Tüm dosya kapsamında şüphelinin hem 'kasten öldürme', hem de 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

'BAK BEN SENİ VURURUM'

İkili arasında alacak-verecek anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen iddianamede, Hakan B.'nın ifadeleri şu şekilde yer aldı:

“Olay günü maktulün koluna girerek 'Gel artık kaçamazsın, aramızdaki şu meseleyi halledelim' dedim ve tartışmaya başladık. Maktul kimseye borcu olmadığını söyleyerek, küfürlü konuştu. Kendisine kafa attım ve sonrasında 'Gel ileride konuşalım. Bu iş böyle olmayacak. Bu konuyu bu gece halledeceğim' diyerek aracıma bindim. Maktul de kendi rızası ile arabama bindi. Çığlık Mahallesi Kuruçay mevkiine geldiğimizde araçtan inerek maktulden 35 bin TL senet borcunu ve 50 bin TL maliye borcunu ödemesini istedim. Ama maktul borcu olmadığını söyleyerek yine küfretti. Sonrasında tabancayı çıkartarak, 'Bak ben seni vururum' dedim. Maktul bana vurmak istedi ve birlikte 5-10 metrelik çukura yuvarladık. Silah ateş aldı ve maktul sağ kolundan yaralandı. Maktule birkaç kez yumruk attım. Sonrasında 'Bu sana ders olsun. Buradan mekana kadar yürüyerek gel' dedikten sonra aracıma bindim ve mekana geri döndüm."

Ömür boyu hapsi istenen B.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.