Korkunç gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da, evlendikten 21 yıl sonra 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenen pastacı Necdet Ç., hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine boşandığı İlkay Yavru’dan (38) 510 bin liralık tazminat isteyen pastacı Necdet Ç.’ın (46) davasında büyük oğlu dinlendi.

Yiğit Yavru (22), “Ben 7-8 yaşlarındayken bana babam olmadığını söylerdi" dedi.

Necdet Ç.’ın gerçek babam olmadığını DNA testiyle değil, daha önceden bildiğini düşünüyorum. Bana ‘Yiğit’ derdi, ‘oğlum’ demezdi” dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına davacı Necdet Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İlkay Yavru’nun kardeşleri de Necdet Ç.’ın çocukların babası olmadığını bildiğini söylediler.



Dava dosyasını bilirkişiye gönderdi

Mahkeme, davacı Necdet Ç.’ın 3 çocukla ilgili olarak doğdukları tarihten dava tarihine kadar yapmış olabileceği gıda, giyim, eğitim gibi harcamaların parasal tutarı konusunda rapor alınması için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.