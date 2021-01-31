SON DAKİKA
HOŞGELDİN ŞUBAT! KIŞIN TAM ORTASINDA DOĞAL GAZA ZAM GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Ocak 2021 21:18

Korkunç infaz! 4'ü de ölü bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, 4 kişi başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç infaz! 4'ü de ölü bulundu
A+ A-

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı estelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde art arda silah sesi duyan yurttaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Saat 17.00 sıralarında olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ölen gençlerin isimlerinin Serkan (23), Ümit Z. (20), Muharrem Z. (22) ve Neşet d. (24) olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

cinayet , mersin , vahşet , infaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM