Korkunç kaza: İş makinesi öğrenci servisini ezdi

Şanlıurfa'da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servisini ezerken çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Şanlıurfa’da freni boşalan kepçe, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 11 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki eski lunapark kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan A.’nın kullandığı DSİ’ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.’nin kullandığı özel bir kuruma ait öğrenci servisine çarptı.



Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen servis otobüsündeki polisleler yaptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da kazanın yaşandığı bölgeye giderek bilgi aldıktan sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.