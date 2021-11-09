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  4. Korkunç kaza! İşçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

Korkunç kaza! İşçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

Korkunç kaza! İşçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan midibüslerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 45 işçi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.T. yönetimindeki midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

45 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi. (İHA)

Etiketler midibüs çarpışma kaza
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