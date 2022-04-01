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Korkunç kaza! Vinç operatörü feci şekilde can verdi

Korkunç kaza! Vinç operatörü feci şekilde can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerine tonlarca mermer tableti devrilen vinç operatörü hayatı kaybetti.

Mermerleri taşımak için vinç ile gelen 44 yaşındaki Mehmet K., bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti, K.'ın üzerine devrildi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan K., ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI
K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet K.'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Mermer tabletlerin Mehmet K.'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde K., bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler bodrum vinç operatör
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