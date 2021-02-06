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  4. 06 Şubat 2021 14:08

Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın (47) ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz da hayatını kaybetti. Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocukları Ezgi Tuna Vurmaz'ın da tedavisinin Alaşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. 4 kişilik aileden geriye ise mutluluk dolu fotoğrafları kaldı.

Kazada ölen Mustafa Vurmaz ve eşi Sibel Vurmaz’ın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve cenazelerinin bugün nereye defnedileceğinin kesinleşeceği öğrenildi.

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