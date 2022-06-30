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Korkunç olay: 2 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar süt döküldü

Korkunç olay: 2 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar süt döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçi çadırında, kaynar süt dolu tencerenin üzerine döküldüğü 2 yaşındaki Büşra Y. ağır yaralandı.

Bursa'da üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi.

Küçük Büşra iddiaya göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada, çadır içinde yere kurulan ocak üzerindeki kaynar süt dolu tencereye çarptı.

Tencere, bir anda talihsiz çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücuduna döküldüğü çocuğun ağlama sesini duyan ailesi hemen yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

 Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun tamamında 2'nci derece yanık oluşan küçük Büşra, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Etiketler kaynar süt bebek
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