Korkunç olay! Annesine yapmadığını bırakmamış!

İstanbul Sarıyer'de 69 yaşındaki Emine Ö. oğlunun kendisini darp ettiğini söyleyerek polise başvurdu.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul Sarıyer’de yaşanan olayda iddiaya göre 47 yaşındaki Hakan Ö. sürekli eve alkollü geliyordu. Anne ve babasına sürekli hakaret eden ve tehdit eden Hakan Ö. bir süre sonra bu tehditlerini uygulamaya başladı. Eve geldiği bir gün annesi Emine Ö.’ye küfür etmeye başlayan Hakan Ö. sonrasında ise annesini darbetti. Önce komşusuna sığınan kadın sonrasında ise karakola giderek oğlundan şikayetçi oldu. Karakola verdiği ifadede oğlu Hakan Ö.’nün sürekli huzursuzluk çıkardığını söyleyen Emine Ö., “Daha önce de kendisi hakkında şikayetim olmuştu. Hatta daha önce ağabeyini bıçakladığı da oldu. Bununla alakalı da müracaatta bulunduk” dedi.



“SENİ KESERİM...”

Olay günü de akşam saatlerinde oğlunun eve alkollü geldiğini anlatan Emine Ö., “Ben kendisine bir şey demediğim halde bana küfür edip, ‘Seni keserim’ diye tehdit etmeye başladı. Ben ses çıkarmadım. Islak çamaşırların olduğu leğeni üstüme attı. Ben yine tartışma büyümesin diye sesimi çıkarmadım. Sonra da uyudu” dedi.



“TENCEREYLE KAFAMA VURDU”

Sabah olduğunda ise oğlunun yine kendisine küfürler ettiğini anlatan Ö., “Birden üzerime saldırdı. Çıplak elleri ile boğazımı sıktı. Tencereyle kafama, kollarıma defalarca vurdu. Sonra da üzerime su döküp ıslak haldeyken de bir süre darbetti. Yaşlılıktan dolayı engel olamadım. Sonra da elinden kurtulup komşuma gittim” dedi. Şikayet sonrası gözaltına alınan Hakan Ö. ise suçlamaları reddederek, annesine vurmadığını, eve gittiğinde kimsenin olmadığını söyledi. Hakan Ö. kendisi hakkında asılsız ifadeler veren annesi hakkında da şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hakan Ö. hakkında, “kasten yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından dava açıldı.

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