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  4. 06 Aralık 2019 07:49

Korkunç olay ! Avcı kurşunuyla hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk, ikaz etmek istediği avcı grubundan birinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç olay ! Avcı kurşunuyla hayatını kaybetti
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Olay, saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Gölyazı mahallesi Çobanyatağı mevkiinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli parklar Şefliğine saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk (56), sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı.

İddiaya göre saha bekçisi Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu silahtan çıkan mermi, Berk’in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcı grubu ise olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. salğık ekibinin yaptığı kontrolde saha bekçisi Yüksel Berk’in yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarma olaydan sonra kaçan avcı grubunun kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı

DHA

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