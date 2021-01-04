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  4. 04 Ocak 2021 20:40

Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği henüz belirlenemeyen elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi tespit edildi.

Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 17.00 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana geldi. Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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